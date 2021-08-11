Blinken'e küstah SİHA mektubu

ABD Temsilciler Meclisi'nin 27 üyesi Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a Türkiye'nin İHA ve SİHA'larını hedef alan bir mektup yazdı. Mektupta SİHA'ların bölgeyi istikrarsızlaştığını ve endişe verici olduğu ifade edildi.
Kongre üyeleri mektupta, "Amerikan çıkarları, müttefikleri ve ortakları için tehdit oluşturan silahlı insansız hava aracı (SİHA) programı hakkındaki endişelerimizi ifade etmek için yazıyoruz" denildi. Mektupta SİHA'ların 'Amerikan çıkarlarına' ters düştüğü ve Güney Asya, Kafkasya, Kuzey Afrika, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu'yu istikrarsızlaştırdığı öne sürüldü. Kongre üyeleri, Blinken'e yollanan mektupta ABD'nin Türkiye'ye drone teknolojisi ihracatı yapmayı durdurma çağrısı da yaptı.
Mektupta şu ifadelere yer verildi;
"Türkiye’nin droneları son 1 yılda Azerbaycan’da, Suriye’de Libya’da kullanıldı. Türkiye, Polonya ve Pakistan ile drone anlaşması imzaladı ve Rusya ve Pakistan’la da ortak üretim süreci gündemde. Türkiye ayrıca Kıbrıs’a kalıcı bir drone üssü kurmayı da düşündüğünü açıkladı. Türkiye’nin İHA üretirken kullandığı materyal ve teknolojilerin yaptırımları delip delmediğini ya da NATO kurallarına aykırı olup olmadığını öğrenmek istiyoruz."
Mektupta yer alan kaynakça bölümünde Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) da yer aldı.
SİHA'LAR BİRÇOK BÖLGEDE BAŞARILI
Baykar Savunma tarafından üretilen SİHA'lar, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da Ermenistan'la savaşında etkin rol oynamıştı.
Dünya basınında konu olan SİHA'lar bir süre önce ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal'da yayımlanan bir haberde, "Türkiye'de üretilen düşük maliyetli SİHA'lar Suriye, Libya ve Azerbaycan'daki savaşlarda "oyun değiştirici" olarak yer aldı" ifadeleri kullanılmıştı.
İspanyol gazetesi El Periódico Bayraktar TB2 SİHA'ların başarısına geniş yer vermişti. Gazete, Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da SİHA'ların başarısına atıfta bulunarak, SİHA'ların Türk ordusunun tacındaki pırlanta olduğunu yazmıştı.
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