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        Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Nuland, Türkiye'ye geliyor

        ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Nuland, Türkiye'ye geliyor

        ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması kapsamında Türkiye'ye geliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 17:33 Güncelleme: 27.01.2024 - 17:33
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        ABD Dışişleri yetkilisi Türkiye'ye geliyor
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        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Nuland, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması kapsamında Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın davetlisi olarak 28-29 Ocak tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek.

        Stratejik Mekanizma toplantısı sırasında yapılacak kapsamlı istişarelerde Türkiye-ABD ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

        * Haberin görseli servis edilmiştir.

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