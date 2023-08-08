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        Haberler BBC Dünya ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı, Nijer'de cunta yönetimiyle görüştü

        ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı, Nijer'de cunta yönetimiyle görüştü

        ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, Nijer'de askeri darbe yönetimi temsilcileriyle yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi.

        Giriş: 08.08.2023 - 16:33
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        ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı, Nijer'de cunta yönetimiyle görüştü
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        ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, Nijer’de askeri darbe yönetimi temsilcileriyle yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi.

        Nuland, görüşmelerin "son derece samimi ve bazen de oldukça zorlu" olduğunu söyledi.

        Washington yönetimi, darbenin hâlâ diplomatik yollarla sonlandırılabileceğini ve Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un göreve iade edilebileceğini belirtti. Ancak ülkeye yönelik yapılan yardım ödemelerinin şu anda askıya aldığı belirtildi.

        Batı Afrika ülkeleri, krizi görüşmek üzere Perşembe günü bir araya gelecekler.

        15 Batı Afrika devletinin ticaret birliği olan Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Nijer'in cunta liderlerine Pazar günü saat 23.00’e kadar darbe yönetimine son vermelerini ve seçilmiş cumhurbaşkanını göreve geri getirmeleri için süre tanımıştı.

        Cunta yönetimi ise askeri tehditleri gerekçe göstererek ülkenin hava sahasını kapatmıştı.

        Başkent Niamey'den gazetecilere açıklamalarda bulunan Nuland, iki saatten fazla süren görüşmelerde, yetkililere “anayasal düzene geri dönmek istemesi durumunda ABD'nin yardımcı olacağını” ifade ettiklerini belirtti.

        Nuland, “Ancak bu teklifimizin herhangi bir şekilde kabul edildiğini söylemeyeceğim" dedi.

        Yapılan toplantıda yeni ordu komutanı Tümgeneral Moussa Salaou Barmou ile görüştüğünü belirten Nuland, cunta lideri General Abdourahamane Tchiani ya da eski lider Bazum ile görüşmediğini söyledi.

        Hala gözaltında bulunan Bazoum daha önce ABD yetkilileriyle telefonla konuşmuştu.

        Nuland görüşmede cuntanın ülkede kontrolü sağlamak üzere Rusya'nın Wagner paralı askeri grubundan yardım istedikleri iddialarını da gündeme getirdiğini aktardı:

        “Burada bu eylemi gerçekleştirenler, Wagner davet edilmesi durumunda egemenliklerine yönelik riskleri çok iyi anlıyor.”

        Ülkenin Cumhurbaşkanlığı Muhafızları Komutanı General Abdourahmane Tchiani, Nijer'in "yavaş yavaş ve kaçınılmaz çöküşünü" önlemek istediğini belirterek 26 Temmuz’da ülkenin kontrolünü ele geçirdi.

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