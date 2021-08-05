ABD, devlet sırlarını korumak için eski Suudi istihbaratçıyla ilgili davaya müdahil oldu

ABD Adalet Bakanlığı, açıklamasında, Aljabri'ye karşı ABD'de açılan bir davaya müdahil olmak üzere başvuru yaptığını ve söz konusu davanın ilerlemesi durumunda "Amerikan ulusal güvenliğinin ciddi zarar görebileceğini" savundu.
2017'de Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'dan (MBS) kaçarak Kanada'ya yerleştiğini açıklayan Aljabri'ye karşı MBS kontrolündeki bazı şirketlerin "dolandırıcılık" suçlamasıyla hem Kanada hem de ABD'de dava açtığı belirtildi.
CNN'de konuyla ilgili haberde paylaşılan detaylara göre Aljabri, söz konusu davaların kendisine karşı MBS tarafından başlatılan bir "intikam" süreci olduğunu, hatta MBS'nin Cemal Kaşıkçı'ya benzer şekilde "kendisi için de Kanada'ya bir suikast timi gönderdiğini" iddia etti. Aljabri, iki çocuğunun Suudi yönetimi tarafından "kendisine baskı yapabilmek" amacıyla tutuklandığını da kaydetti.
Adalet Bakanlığı, başvurusunda, Aljabri'nin mahkemede kendisini savunabilmek için ABD ile Suudi Arabistan arasındaki bazı istihbari süreçleri de içeren bilgileri paylaşmaya hazır olduğunu ve bunun sorunlara neden olacağını kaydetti.
Davanın mevcut haliyle devam etmemesi ve söz konusu istihbari bilgi ve belgelerin ortaya çıkmaması için yapılan başvurunun, mahkeme tarafından ay sonunda karara bağlanması bekleniyor.
Uzun süre ABD ile yakın koordinasyon halinde çalıştığı kaydedilen eski Suudi karşı istihbarat yetkilisi Aljabri'nin ABD istihbarat çevrelerinde ve Washington'da saygı gördüğü belirtiliyor.
Geçen hafta ABD Senatosu tarafından Başkan Joe Biden'a gönderilen mektupta, Biden'dan "Aljabri'nin Suudi Arabistan'da tutuklu iki çocuğunun serbest bırakılmasına yardım etmesi" çağrısı yapılmıştı.
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