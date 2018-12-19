ABD'den Yemenli anneye ölüm döşeğindeki çocuğunu ziyaret izni yok

19 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
ABD'nin California eyaletinde bir hastanede tedavi gören 2 yaşındaki Abdullah Hassan'ın yakınları, annesinin çocuğunu yaşam destek cihazı kapatılmadan önce görmek istediğini söylüyor. Ancak Yemenli anne, Trump yönetiminin koyduğu seyahat yasağı nedeniyle ABD'ye gidemiyor.
Doktorlara göre, bir beyin hastalığı ile doğan Abdullah Hassan'ın yaşam umudu kalmadı.
Ailesi, Abdullah'ın şu anda Mısır'da yaşayan Yemenli annesinin oğlunu ölmeden son bir kez görmek istediğini söylüyor.
Kendisi de Yemen asıllı ama aynı zamanda Amerikan vatandaşı olan Abdullah'ın babası, oğlunun annesinin Yemen'e konulan seyahat yasağı yüzünden gelemediğini anlattı.
22 yaşındaki baba Ali Hassan Amerikan San Francisco Chronicle gazetesine verdiği mülakatta, "Annesinin bütün istediği oğlunu son bir kez görüp elini tutmak" dedi.
Ali Hassan çocuğun durumunun, annesinin bulunduğu Mısır'a götürülmesine de uygun olmadığını, yolda ölebileceğini kaydetti.
Ali Hassan'ın eşi Shaima Swileh, halen ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından kendisine özel bir seyahat izni verilmesini bekliyor.
ABD Başkanı Doald Trump göreve geldikten kısa bir süre sonra çoğunluğu Müslüman nüfusa sahip bazı ülkelerden ABD'ye seyahate yasak koymuştu.
Başkanlık Kararnamesiyle yürürlüğe giren bu uygulama ile İran, Kuzey Kore, Venezuela, Libya, Somali, Suriye ve Yemen vatandaşlarının ABD'ye girişleri yasaklanmış oldu.
Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi adlı örgütten Saad Sweilem Abdullah'ın annesine seyahat yasağı uygulanmasının "akıl almaz bir zulüm" olduğunu söyledi.
Abdullah'ın babası Ali Hassan'ın ailesi California'ya 1980'li yılların başlarında göçtü ve ABD'de doğan Ali Hassan da Amerikan vatandaşı oldu.
Aile memleketleri Yemen ile yakın bağlarını hep korudu ve Ali Hassan ve eşi Shaima da bir süre Yemen'de yaşadıktan sonra oğulları Abdullah 8 aylıkken iç savaşla parçalanan ülkelerinden kaçarak Mısır'a geçtiler.
Abdullah'a burada nefes almasını etkileyen bir beyin hastalığı olan hipomyelinizasyon teşhisi kondu.
ABD vatandaşı olan Ali Hassan 3 ay kadar önce durumu ağırlaşan oğlunu tedavi umuduyla California'ya götürdü. Eşinin de kendilerine daha sonra katılabileceğini umuyordu.
California'daki doktorlar çocuğun yaşam umudunun kalmadığını söyleyince, aile anne Shaima'nın oğlunu görmek üzere seyahat etmesi için yetkili makamlara başvurdular.
Başvuruya Dışişleri Bakanlığı'ndan, Trump yönetiminin seyahat yasağı gerekçe gösterilerek ret cevabı geldi.
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın adını vermeyen bir yetkilisi Shaima Hassan dosyasıyla ilgili olarak bilgi veremeyeceğini söyledi.
BBC'ye konuşan bu yetkili "yabancı ziyaretçilerin yasal yollardan seyahatlerine imkan sağlamak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Ancak aynı zamanda ABD göçmen yasalarını uygulama ve ülkemizin sınırlarının bütünlüğü ve güvenliğini koruma konusunda da kararlıyız" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!