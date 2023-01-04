Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

ABD'den Venezuela kararı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Venezuela muhalefetinin "geçici hükümeti" feshetme yönündeki son hamlesine rağmen, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu hâlâ "Venezuela'nın meşru lideri" olarak görmediğini söyledi.

Giriş: 04.01.2023 - 09:37 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'den Venezuela kararı
AA

Günlük basın toplantısında Venezuela muhalefetinin kurduğu geçici hükümetin feshedilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan, Price “Venezuela'da demokratik olarak seçilmiş kurumu tanımaya devam ediyoruz ve bu da 2015 Ulusal Meclisi'dir. Biz ve bölgenin demokrasileri, 2015 Ulusal Meclisi'nin ve diğerlerinin Venezuela'ya demokrasiyi döndürme çabalarını desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.

Venezuela halkının, “özgür ve adil seçimler yoluyla demokrasinin barışçıl bir şekilde yeniden tesis edilmesi arzusunu” desteklediklerini belirten Price, Maduro yönetimine karşı yaptırımlarını uygulamaya devam edeceklerini söyledi.

ABD’nin halen Juan Guaido’yu Venezuela’nın meşru başkanı olarak tanıyıp tanımadığına ilişkin bir soruya ise Price "Juan Guaido halen Ulusal Meclis'in bir üyesi ve Venezuela halkının demokrasi özlemlerini destekleyen 2015 Ulusal Meclisi'nin bir üyesi olarak onunla ve Venezuela'daki diğer benzer düşünen demokratik aktörlerle koordinasyon sağlamaya devam edeceğiz.” yanıtını verdi.

Venezuela muhalefeti 30 Aralık’ta ABD dahil birçok ülke tarafından tanınan Juan Guaido liderliğindeki "geçici hükümeti" feshetme yönünde oy kullanmıştı.

Başkan Maduro, yaptırımlara rağmen ABD ile ilişkileri normalleştirmek için çalışmaya istekli olduğunu açıklamıştı.

Maduro, 2019'da dönemin Başkanı Donald Trump yönetiminin Guaido'yu Venezuela'nın "geçici başkanı" olarak tanımasıyla Washington ile ilişkilerini kesmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD ile ilişkileri normalleştirmeye istekli

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesini etkileyen yaptırımlara rağmen ABD ile ilişkileri normalleştirmeye hazır olduklarını söyledi.

Devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Maduro, "Venezuela, mevcut ABD yönetimi ve gelecek yönetimlerle diplomatik ve siyasi ilişkilerin normalleştirilmesi sürecine yönelik adımlar atmaya tamamen hazırdır." ifadesini kullandı.

ABD'nin bir önceki Başkanı Donald Trump'ı eleştiren Maduro, Venezuela'nın empoze edilmeye ve aşırılık yanlısı politikalarla vurulmaya çalışıldığını belirtti.

Maduro, ABD ile en üst düzeyde diyaloğa istekli olduklarını vurgulayarak, "Umarım ABD'ye bir ışık halesi gelir, sayfayı çevirir ve bu aşırılıkçı politikayı bir kenara bırakıp daha pragmatik politikalara geçerler." diye konuştu.

Özel sektöre seslenen Maduro, Venezuela'nın kapılarının yatırıma ve üretime tamamen açık bir ülke olduğunu kaydetti.

Öte yandan Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'yı görevi devralması nedeniyle Twitter'dan tebrik eden Maduro, "Arkadaşımız, Lula da Silva'nın Brezilya Devlet Başkanı olarak göreve başlamasını sevinçle kutluyorum. Yeni bir kurtuluş dalgası vatanı kasıp kavuruyor ve Güney Amerika sendika projeleri için jeopolitik ilerlemenin yollarını açıyor." dedi.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Arnavutluk ilk uydularını uzaya fırlattı
Arnavutluk ilk uydularını uzaya fırlattı
ABD, Türkiye ve Esad rejimi arasındaki görüşmeyi desteklemiyor
ABD, Türkiye ve Esad rejimi arasındaki görüşmeyi desteklemiyor
ABD Temsilciler Meclisi’nde kaos: Cumhuriyetçiler başkanı seçemedi
ABD Temsilciler Meclisi’nde kaos: Cumhuriyetçiler başkanı seçemedi
Jeremy Renner kar kürerken kaza geçirdi: Durumu kritik
Jeremy Renner kar kürerken kaza geçirdi: Durumu kritik

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.