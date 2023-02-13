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ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, vatandaşlarına Rusya'yı terk edin çağrısında bulundu

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, vatandaşlarına, Rusya'yı ziyaret etmeme ve orada bulunan vatandaşlarını, Rusya'yı derhal terk etme çağrısında bulundu.

Giriş: 13.02.2023 - 11:04 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'den vatandaşlarına Rusya'yı terk edin çağrısı
ABD'den vatandaşlarına Rusya'yı terk edin çağrısı
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Reuters

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, Rusya'da bulunan vatandaşlarını Rusya'yı derhal terk etme çağrısında bulundu.

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, "Rusya'da ikamet eden ya da Rusya'ya seyahat eden ABD vatandaşları haksız gözaltı riski nedeniyle derhal Rusya'yı terk etmeli" denildi.

Büyükelçilik, "Rusya'ya seyahat etmeyin" çağrısında bulundu.

ABD, bugüne kadar Rusya'da bulunan vatandaşlarının ülkeyi terk etmesi konusunda defalarca kez uyardı. Buna benzer bir uyarı en son Eylül ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik emri vermesinden sonra geldi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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