ABD'den vatandaşlarına Rusya'yı terk edin çağrısı

Reuters

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, Rusya'da bulunan vatandaşlarını Rusya'yı derhal terk etme çağrısında bulundu.

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, "Rusya'da ikamet eden ya da Rusya'ya seyahat eden ABD vatandaşları haksız gözaltı riski nedeniyle derhal Rusya'yı terk etmeli" denildi.

Büyükelçilik, "Rusya'ya seyahat etmeyin" çağrısında bulundu.

ABD, bugüne kadar Rusya'da bulunan vatandaşlarının ülkeyi terk etmesi konusunda defalarca kez uyardı. Buna benzer bir uyarı en son Eylül ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik emri vermesinden sonra geldi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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