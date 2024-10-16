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        ABD'den Ukrayna'ya yeni yardım

        ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinde Kiev'e 425 milyon dolarlık yeni savunma yardımı yapacaklarını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 22:41 Güncelleme: 16.10.2024 - 22:41
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        ABD'den Ukrayna'ya yeni yardım
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        Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü.

        Biden, görüşmede, Ukrayna'ya 425 milyon dolarlık yeni bir savunma yardımı paketi göndereceklerini ve bu pakette hava savunma silahlarının yanı sıra çok sayıda zırhlı araç ve mühimmatın yer alacağını belirtti.

        KİEV'E DESTEK OLMAYA DEVAM

        Kalan görev süresinde Ukrayna'ya olan desteğini sürdüreceğini vurgulayan Biden, "Rusya'nın saldırganlığı" karşısında Kiev'e destek olmaya devam edeceğinin altını çizdi.

        ABD yönetimi, yeni savunma paketi kapsamında yüzlerce hava savunma füzesi, onlarca taktik hava savunma sistemi, ilave topçu sistemleri, yüksek miktarda mühimmat, yüzlerce zırhlı personel taşıyıcı ve piyade savaş aracı gibi Ukrayna ordusunun acil ihtiyaç duyduğu silahları gönderecek.

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        Almanya'yı 18 Ekim Cuma günü ziyaret edecek Biden'ın ajandasında Ukrayna'ya destek konusunda ABD ile Avrupa ülkelerinin atacağı yeni adımların da olduğu bildirilmişti.

        425 MİLYON DOLARLIK SAVUNMA PAKETİ İÇİN MİNNETTARIM

        Zelenskiy, sosyal medya hesabından Biden ile görüşmesine dair paylaşım yaptı.

        Biden'e desteklerinden dolayı teşekkür ettiğini aktaran Zelenskiy, "Yeni hava savunma sistemleri ile uzun menzilli silahları içeren 425 milyon dolarlık savunma paketi için Başkan Biden'e, Kongre'nin her iki partisine ve Amerikan halkına minnettarım." ifadesini kullandı.

        Zelenskiy, ortak silah üretiminin geliştirilmesi olasılığını değerlendirmeyi önerdiği görüşmede, Ukrayna askerleri için ilave eğitim konusunu da ele aldıkları bilgisini paylaştı.

        Görüşmede, çevrim içi yapılacak Ramstein formatlı Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısını değerlendirdiklerini kaydeden Zelenskiy, Biden'ı bugün Ukrayna Parlamentosunda, Zafer Planı'nı anlattığı, tüm parti ve gruplardan güçlü destek aldığı konuşması hakkında bilgilendirdiğini belirtti.

        Zelenskiy, "Yarın da bu planı Avrupa Konseyi toplantısında AB'li ortaklarımıza sunacağım." ifadesini kullandı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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