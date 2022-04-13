ABD'den Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık askeri yardım

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ABD, Ukrayna'ya 800 milyon dolar değerinde silah, mühimmat ve ek savunma yardımları yapacak.

Başkan Biden, askeri paketin, ABD'nin halihazırda sağladığı silah sistemlerinin çoğunu ve yeni yetenekleri içereceğini söyledi.

Pakette topçu sistemleri, topçu mermileri ve zırhlı personel taşıyıcılarının da olduğunu belirten Biden; ek helikopter transferine de onay verdiğini açıkladı.