ABD'den Ukrayna'ya 550 milyon dolarlık ek yardım

DHA

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna´ya 550 milyon dolarlık ek askeri yardım yapılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna halkının, ülkesini ve özgürlüklerini savunurken dünyaya ilham verdiği ifade edilerek, "ABD, Rusya'nın saldırganlığına karşı Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmasını desteklemek için hayati önem taşıyan güvenlik yardımı sağlamada 50'den fazla ülkeden müttefikler ve ortaklarla birlikte olmaya devam ediyor" ifadeleri yer aldı.

Ukrayna'nın kendisini savunması için ABD'nin Ukrayna'ya 550 milyon dolarlık askeri yardım sağlayacağı belirtilerek, yardım paketinin yüksek hareketli topçu roket sistemleri (HIMARS) ve 155 mm topçu sistemleri için daha fazla mühimmat içerdiği ifade edildi.

Bu yardımla birlikte ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımının yaklaşık 8,7 milyar dolara ulaşacağı belirtildi.

Öte yandan söz konusu yardım paketi açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna´ya yapılan yardımın devam ettiğini belirterek, "Ukrayna'ya yapılan güvenlik yardımı, bu sefer on binlerce top mermisi içeren 550 milyon dolarlık bir paket şeklinde devam ediyor. Ukrayna'ya anavatanlarını savunmak için ihtiyaç duydukları yetenekleri sağlamaya kararlıyız.

"BU PAKET, NATO'NUN DOĞU KANADININ GÜVENLİĞİNE YATIRIMDIR"

Söz konusu duyurunun ardından açıklamada bulunan Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, "ABD'den gelen yeni askeri yardım paketi, NATO'nun doğu kanadının güvenliğine ve AB'de demokrasiye desteğe yönelik bir başka yatırımdır. Topçularımız, Rus işgalcilerini Ukrayna'dan kovmak için geceyi gündüze çevirmeye hazır" ifadelerini kullandı. Ayrıca Reznikov, ABD Başkanı Joe Biden ve Savunma Bakanı Austin'e teşekkür etti.

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