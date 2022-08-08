ABD'den Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık silah yardımı

ABD Dışişleri Bakanı Antony J. Blinken, ABD ordusunun envanterinden Ukrayna'ya verilmek üzere 1 milyar dolarlık silah ve mühimmatın ayrıldığını açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Blinken'ın "Ukrayna'ya yönelik vahşi saldırının üzerinden yaklaşık 6 ay geçmesine rağmen Rusya, Ukrayna'nın kasaba ve köylerini yok etmeye devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden, ülkelerini Rus saldırganlığına karşı savunurken, gerektiği sürece Ukrayna halkını desteklemeye devam edeceğimizi açıkça belirtti." ifadesi yer aldı.
Blinken, bu çabaların parçası olarak ABD Başkanının yetkisi doğrultusunda, Amerikan ordusundan Ukrayna için tek seferde yapılacak en büyük silah ve teçhizat yardımının gönderilmesine izin verdiğini ifade etti.
Dışişleri Bakanı açıklamada Ağustos 2021'den bu yana ABD'nin Ukrayna'ya 18 defada toplam 9,8 milyar dolarlık silah ve mühimmat sağladığını, en son yapılacak 1 milyar dolarlık yardımın ise tek seferdeki en büyük yardım paketi olacağını kaydetti.
Açıklamada Blinken'ın şu ifadeleri kullanıldı:
"ABD, Rusya'nın saldırganlığına karşı Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmasını desteklemek için hayati güvenlik yardımı sağlamada 50'den fazla ülkeden müttefik ve ortakla birlikte hareket ediyor. Bu savaş uzadıkça, Ukrayna ordusunun ve halkının cesareti ve gücü daha da belirgin ve olağanüstü hale geliyor. Birlikte, Ukrayna ile yakın şekilde istişare etmeye ve savaş alanında fark yaratmak ve Ukrayna'nın müzakere masasındaki nihai konumunu güçlendirmek için dikkatlice ayarlanmış ilave mevcut sistemleri ve yetenekleri artırmaya devam edeceğiz. Ukrayna ile birlik içerisindeyiz."
* Haberin görseli AA'dan servis edilmiştir.
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