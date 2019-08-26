MarineTraffic isimli gemi takip sistemi, geminin 31 Ağustos'ta Mersin limanına demirlemeyi planladığı bilgisini paylaşmıştı.

Cebelitarık yönetimi, eskiden Grace 1 olarak adlandırılan Adrian Darya gemisine, Avrupa Birliği yaptırımlarına aykırı olarak İran petrolünü Suriye'ye taşıdığı şüphesiyle Ağustos ayının ortalarında el koymuştu. Gemi, beş hafta süren bir duruşma sonrasında serbest bırakıldı.

ABD yönetimi, tankerin terörist bir grup olarak kabul ettikleri İran Devrim Muhafızları tarafından kontrol edildiğini söyleyerek, bölgedeki ülkelere yardım etmemeleri çağrısında bulunmuştu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran'ın terörü finanse etmek, dünyayı istikrarsızlaştırmak ve uluslararası yaptırımları delmesini engellemek için herkes görev başında. Adrian Darya 1 ile Türkiye'ye giden yasadışı petrolün limanda veya denizde boşaltılmasına izin verilmemeli" dedi.

#yataytekli#haber#https://twitter.com/AmbJohnBolton/status/1165782273926533125#center#

İRAN SATILDIĞINI DUYURDU

İran, İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi'nin yaklaşık 50 gün alıkoyduğu tankerdeki ham petrolün satıldığını bildirdi.

İran hükümetinin sözcüsü Ali Rebii, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, "Adrian Darya-1" tankerindeki ham petrolün ismi açıklanmayan bir alıcıya satıldığını kaydetti.

Rebii, alıcının, tankerin nihai varış noktasına karar vereceğini belirtirken, satış koşullarına ilişkin bilgi vermedi.

Ali Rebii, dünyanın "ABD'nin başkalarının iç işlerine müdahale etme ve iç işlerini gözleme noktasında yanlış politikasına tanıklık ettiğini" söyledi.

"Adrian Darya-1" tankeri, piyasa değeri yaklaşık 130 milyon dolar olan 2,1 milyon varil ham petrol taşıyordu.

Ham petrolün alıcısının ABD yaptırımlarının hedefi olabileceği ifade ediliyor.