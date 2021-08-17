ABD'den Türkiye'ye seyahat uyarısı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), seyahat uyarı listesini güncelleyerek koronavirüs vakalarının artması sebebiyle Türkiye'ye seyahat etmeyin uyarısında bulundu.

Açıklamada,"Kovid-19 nedeniyle Türkiye'ye seyahat etmeyin' ifadeleri kullanıldı.

CDC, Türkiye'yi "Seviye 3: Seyahati gözden geçirin" listesinden "Seviye 4: Seyahat etmeyin" listesine geçirdi. Hindistan'ın ise uyarı seviyesi düşürüldü.