ABD'den Türkiye'ye F-35 mesajı

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ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Adam Smith, Türkiye, S-400 hava savunma sistemi aldığı için F-35 savaş uçağı programına geri dönmeyeceğini söyledi.

Smith, "Bu Rusya’dan silah aldığı için Türkiye’yi cezalandırmak değil. Bu, S-400'ün F-35 ile aynı yerde olmaması ve oradaki kritik bilgilerin Ruslara ulaşma endişesiyle ilgili bir kaygı." dedi.

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı olmasıyla bu konunun pazarlık edilemeyeceğini belirtti.

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