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ABD'den Türkiye ve Suriye'ye 85 milyon dolarlık ek yardım

ABD, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye ve Suriye için 85 milyon dolarlık ek kaynak sağlanacağını duyurdu.

Giriş: 10.02.2023 - 01:06 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'den Türkiye ve Suriye'ye 85 milyon dolarlık ek yardım
AA

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından yapılan açıklamada, "yaklaşık bir asırdır bölgeyi vuran en kötü depremden" etkilenen Türkiye ve Suriye'de oluşan acil insani yardım ihtiyacı kapsamında 85 milyon dolarlık ek yardım yapılacağı bildirildi.

USAID'in Afet Yardım Müdahale Ekibi'nin (DART) depremden birkaç saat sonra harekete geçtiği kaydedilen açıklamada, "En büyük önceliğimiz, enkaz altında kalanlar için arama ve kurtarma operasyonlarını hızlandırmak." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu yardım fonunun USAID'nin Türkiye ve Suriye'deki ortaklarına depremden etkilenen milyonlarca insana acil ihtiyaç duyulan yardımların oluşturulması kapsamında ayrıldığı belirtilerek, USAID yardımının depremzedelere yiyecek, barınak, kış hava şartları için gerekli malzeme, travma desteği içeren sağlık hizmetleri ve temiz içme suyu teminini kapsadığı aktarıldı.

USAID'nin dünyanın dört bir yanından gelen desteği takdir ettiği ve diğer bağışçıların katkılarını memnuniyetle karşıladıkları vurgulanan açıklamada, ABD'nin, Türkiye hükümeti ve Suriye halkına destek sağlama taahhüdü yinelendi.

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