ABD'den Türkiye ve Ermenistan açıklaması

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Blinken, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ermenistan Dışişleri Bakanının normalleşme sürecini görüşmek üzere özel temsilciler atanacağına dair açıklamalarını memnuniyetle karşılıyor ve güçlü bir şekilde destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, 13 Aralık'ta TBMM'de yaptığı konuşmada, Ermenistan'ın başkenti Erivan ile charter uçuşlarını açacaklarını belirterek, "Yakında Ermenistan’la normalleşme adımları için karşılıklı özel temsilciler atayacağız. Her adımda Azerbaycan’la birlikte hareket edeceğiz." demişti.