Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya ABD'den Türkiye'nin çağrısına destek

        ABD'den Türkiye'nin çağrısına destek

        ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Hamas'ın İsrail'e başlattığı saldırıya ilişkin Türkiye ve pek çok dünya liderinin şiddetin azaltılması yönündeki çağrılarını desteklediğini vurgulayarak, "İtidalli olunması ve şiddetin azaltılması çağrısı yapan Türkiye hükümetine ve birçok dünya liderine katılıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 10:19 Güncelleme: 08.10.2023 - 10:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'den Türkiye'nin çağrısına destek
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e dün başlattığı saldırıya ilişkin Türkiye ve pek çok dünya liderinin şiddetin azaltılması yönündeki çağrılarını desteklediklerini duyurdu.

        ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, X sosyal medya hesabından Filistin ile İsrail arasındaki gelişmeler hakkında paylaşım yaptı.

        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları gece boyu sürdü
        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları gece boyu sürdü Haberi Görüntüle

        Paylaşımda, "Filistin ve İsrail'de insanların büyük çapta acı çektiğine tanık oluyoruz. İtidalli olunması ve şiddetin azaltılması çağrısı yapan Türkiye hükümetine ve birçok dünya liderine katılıyoruz." ifadeleri yer aldı.

        REKLAM

        DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN SÜKUNET ÇAĞRISI

        Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, İsrail ve Filistin’de yaşanan şiddet ve gerilimin derin bir endişeyle karşılandığı belirtilerek "Bölgede sükunetin bir an önce yeniden tesis edilmesine büyük önem veriyor, sivil can kayıplarını şiddetle kınıyoruz. Şiddet eylemlerinin ve buna bağlı tırmanmaların kimseye bir fayda sağlamayacağını vurguluyor, tarafları itidalle hareket etmeye ve fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

        Saldırılar gece boyu sürdü!
        Saldırılar gece boyu sürdü! Haberi Görüntüle

        Açıklamada, "Söz konusu gelişmelerin daha fazla tırmanmadan ve daha geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alınabilmesini teminen, Türkiye olarak elimizden gelen katkıyı sağlamaya daima hazırız. Bu doğrultuda, ilgili taraflarla temaslarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz. Bu üzücü gelişmeler, iki devletli çözüm vizyonunun önemini bir kez daha göstermektedir. Tarafları, güç kullanmaktan vazgeçerek, bu vizyon doğrultusunda, daha fazla gecikmeksizin kalıcı çözüm için çalışmaya davet ediyoruz." çağrısı yapılmıştı.

        Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir saldırı başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

        İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını açıklamıştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ABD
        #türkiye
        #israil
        #Filistin
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları gece boyu sürdü
        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları gece boyu sürdü
        Saldırılar gece boyu sürdü!
        Saldırılar gece boyu sürdü!
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Mahmud Abbas'tan yeni açıklama
        Mahmud Abbas'tan yeni açıklama
        Netanyahu: Bu kara gün için intikam alacağız
        Netanyahu: Bu kara gün için intikam alacağız
        ABD Başkanı Biden'dan yeni açıklama
        ABD Başkanı Biden'dan yeni açıklama
        Sınırdan böyle girdiler
        Sınırdan böyle girdiler
        Metrobüste üniversite öğrencisine taciz iddiası!
        Metrobüste üniversite öğrencisine taciz iddiası!
        Yağış yok pus var! İşte bugün beklenen hava durumu
        Yağış yok pus var! İşte bugün beklenen hava durumu
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        Her yıl binlerce çocuğu öldürüyor! Çocuklara grip aşısı önerisi!
        Her yıl binlerce çocuğu öldürüyor! Çocuklara grip aşısı önerisi!
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        "İsrail-Hamas Savaşı..."
        "İsrail-Hamas Savaşı..."
        Hayalet köyden sanat köyüne
        Hayalet köyden sanat köyüne
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        AK Parti'de yeni A takımı belli oldu
        AK Parti'de yeni A takımı belli oldu
        Dünyadan peş peşe 'Aksa Tufanı' açıklaması
        Dünyadan peş peşe 'Aksa Tufanı' açıklaması
        AK Parti'nin yeni MKYK'sı! 3'te 2'si değişti... İşte yeni isimler...
        AK Parti'nin yeni MKYK'sı! 3'te 2'si değişti... İşte yeni isimler...
        Hocaya yazar
        Hocaya yazar
        Habertürk Anasayfa