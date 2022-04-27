ABD'den Transdinyester açıklaması

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın brifinginde Transdinyester'de meydana gelen patlamaları değerlendirdi.

Price, "Dün yaşanan patlamaların farkındayız ve olayları yakından takip ediyoruz. Moldova yönetimine bu olaylara yaklaşımında sükûnet çağrısı yapıyoruz ve Moldova'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tamamıyla destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Price, Moldova'nın anayasal olarak belirlenmiş tarafsızlık statüsüne de saygı duyduklarını ve Moldova makamlarıyla temas halinde olduklarını söyledi.

TRANSDİNYESTER’DE BİR GÜNDE ÜÇ SALDIRI YAPILDI

Bugün, Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunan Transdinyester’deki Mayak yerleşim biriminde Rusça yayın yaptığı öne sürülen bir radyo merkezinin antenlerine yönelik saldırıda iki patlama yaşanmıştı.

Yerel basın, bölgede ayrıca bir uçak pistine de saldırı gerçekleştiğini bildirmişti.

Dün akşam da Transdinyester’in sözde başkenti Tiraspol'deki “Devlet Güvenlik Bakanlığı” binasına roketatarla saldırı gerçekleştirilmişti.

MOLDOVA'NIN TRANSDİNYESTER MESELESİ

Moldova'nın 1991'de Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Dinyester Nehri'nin doğu kıyısında kalan Transdinyester de tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmişti.

Bağımsızlık ilanından sonra Moldova ile Transdinyester arasında başlayan silahlı çatışmalar, 22 Temmuz 1992'de ateşkesle son bulmuştu.

Askeri birliklerini Transdinyester’e yerleştiren Rusya'nın, bölgenin desteklenmesi için her yıl milyonlarca dolar aktardığı belirtiliyor.