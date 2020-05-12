ABD'den sınır dışı edilen ve Kovid-19 görülen Guatemalalıların sayısı 71'e çıktı

AA

Sağlık Bakanı Yardımcısı Erick Munoz, Guatemala Kongresi'nde milletvekillerini ABD'den sınır dışı edilen vatandaşların sağlık durumu konusunda bilgilendirdi.

Munoz, ABD'den 13 Nisan'da başkent Guatemala City'ye gelen 76 Guatemalalıdan Kovid-19 teşhis edilenlerin saysının 71'e çıktığını belirtti.

Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, 16 Nisan'da yaptığı açıklamada, sınır dışı edilen 76 Guatemalalıdan Kovid-19 semptomları gösteren 3 kişiye hemen test yapıldığını, bunlardan birinin testinin pozitif çıkması üzerine havaalanında karantina altına alınan diğerlerinin de kontrolden geçirildiğini ve 43 kişide daha Kovid-19 görüldüğünü söylemişti.