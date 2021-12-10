ABD'den Rusya'yı kızdıracak açıklama

Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Psaki, Rusya´nın sınırlarındaki askeri faaliyetlerini `saldırgan´ olarak nitelendirdi ve ABD Başkanı Joe Biden´ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin´le yaptığı görüşmede ifade ettiği, `olası saldırı durumunda´ alınacak ekonomik yaptırım kararlarını ve önlemleri hatırlattı. Psaki, "Ruslar, dünya çapında yanlış bilgi sağlama yollarıyla da tanındıkları için, retorik gerilim yaratmalarıyla bilinirler. Buradaki saldırganlığın Rus tarafında olduğunu biliyoruz. Askeri yığınak da Rus tarafında" dedi.
Psaki, olası saldırı durumunda, Rusya´yı bekleyen sonuçların olduğunu belirterek, "Sonuçlarının olacağını, önemli ve ağır olacağını Başkanımız net bir şekilde aktardı. Bu konuda Avrupalı ortaklarımızla koordineli olacağız" ifadelerini kullandı.
BIDEN ZELENSKIY İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy´nin, ABD Başkanı Biden ile telefonda yaptığı görüşmeye ilişkin Zelenskiy´nin basın ofisinden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Biden'a devletimizin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği tutarlı, sağlam ve kararlı destek için teşekkür etti. Donbas'ta barışın yollarını bulma konusundaki sarsılmaz bağlılığını bir kez daha teyit etti. Devlet başkanları, devam eden hibrit saldırganlıkla mücadelede Ukrayna'ya güvenlik, mali ve siyasi destek sağlamanın yollarını da tartıştı" denildi.
BIDEN - PUTIN GÖRÜŞMESİ
Birkaç gün önce ABD Başkanı Biden ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasında video konferans yoluyla gerçekleştirilen görüşmede de ana madde Ukrayna olmuştu. Biden, Rusya´nın Ukrayna´nın toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini ifade etmiş ve olası bir saldırıda ciddi ekonomik yaptırım uygulanacağı belirtmişti.
Rusya Devlet Başkanı Putin ise NATO´nun Rus sınırlarına doğru genişlediğini belirterek, bunun devam etmemesi gerektiği konusunda Biden´dan garanti istemişti.
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