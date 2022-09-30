ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar geliyor

ABD'de Rusya-Ukrayna savaşı gündemini korurken, Rusya'nın kısmi seferberlik ile Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'da düzenlediği referandum hamlelerine tepkiler gelmeye devam ediyor. AB, bazı Rus mallarına ithalat yasağı ve petrole tavan fiyat uygulanmasını da içeren yeni yaptırım paketi teklif etti.
SAVAŞIN BOYUTLARI BÜYÜYEBİLİR
ABD dış politikasında ana gündemin Ukrayna olduğunu belirten Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar, Biden yönetiminin Ukrayna'ya desteğinin devam ettiğini ve son olarak 1.1 milyar dolarlık yeni bir askeri yardım paketi açıkladığını söyledi. Rusya'nın kısmi seferberlik ve referandum kararlarının ardından ABD ile Rusya arasında gerginliğin daha da artacağına dikkat çeken Çınar "Biden yönetimi Ukrayna'ya askeri desteği daha da artıracaklarını, Ukrayna'nın müzakere masasında başarılı olması için sahada başarılı olması gerektiğini açıkladı.Bu da maalesef savaşın boyutlarının büyüyeceği anlamına geliyor" dedi.
RUSYA'YA YENİ YAPTIRIMLAR GELİYOR
Bugüne kadar Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda ABD'nin AB ile ard arda ve koordineli bir şekilde hareket ettiğini belirten Ali Çınar "AB'den bu yönde bir açıklama geldi. Biden yönetiminden de önümüzdeki günlerde gelecektir" şeklinde konuştu. Kremlin'in, referandumda evet kararı çıkan bölgelerin düzenlenecek bir imza töreni ile resmen Rusya'ya bağlanacağını açıkladığına dikkat çeken Çınar "Bu nedenle Biden yönetimi AB ile koordineli bir şekilde net olarak Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar sinyali verdi" dedi.
MİR KARARI OLUMLU KARŞILANDI
İkincil yaptırımlar başlığı altında Türkiye'nin adı geçiyor ve ABD Hazine Bakanlığı zaman zaman Türk bankalarının Rus ödeme sistemi Mir'i kullanmaması yönünde uyarılarda bulunuyordu. Son olarak Türk bankalarının bu sistemden çıkmasının ABD tarafından olumlu karşılandığını belirten Ali Çınar "Rusya'nın ekonomik anlamda köşeye sıkıştırılması isteniyordu. Bu anlamda Rusya için kötü ama ABD için iyi bir haber oldu" şeklinde konuştu.
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