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        Haberler Dünya ABD'den Rusya'ya 'tahıl' kınaması

        ABD'den Rusya'ya 'tahıl' kınaması

        ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'nın tahıl altyapısına yönelik saldırı gerçekleştirdiğini belirterek Putin yönetimini kınadı ve Moskova'ya tahıl anlaşmasına derhal geri dönmesi çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2023 - 20:59
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        ABD'den Rusya'ya 'tahıl' kınaması
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        ABD, Rusya'nın Ukrayna'nın tahıl altyapısına düzenli olarak saldırılar düzenlediğini belirterek Putin yönetimini kınadı ve Moskova'yı tahıl anlaşmasına geri dönmeye çağırdı.

        ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Rusya'nın Ukrayna'nın tahıl depolama tesislerine saldırdığını söylemesinin ardından gazetecilere verdiği demeçte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in küresel gıda güvenliğini umursamadığını söyledi.

        KARADENİZ TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

        Ukrayna-Rusya Savaşı'nın küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, süresi dolan anlaşmaya ilişkin 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." ifadelerini kullanmıştı.

        Fotoğraf: AP

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