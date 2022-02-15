ABD'den Rusya'ya çağrı: Diplomasi seçeneği hala var

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, günlük basın brifinginde, Ukrayna'da artan gerilime ve sürecin diplomatik boyutuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Price, Rusya'nın Ukrayna sınırına 100 binden fazla asker yığdığını ve tansiyonun düştüğüne yönelik herhangi bir emare görmediklerini vurgulayarak Moskova'ya yüklendi.
"TARİH VERMEK DOĞRU DEĞİL"
ABD medyasına yansıyan "16 Şubat'ta işgal başlayabilir" şeklindeki haberleri değerlendiren Price, bir tarih vermesinin mümkün ve doğru olmadığını kaydederek, Rusya'nın henüz saldırı konusunda nihai kararını verdiği konusunda emin olmadıklarını ancak tansiyonu düşürecek herhangi bir adım da görmediklerini belirtti.
Price, "(Rusya) Devlet Başkanı Putin nihai bir karar verdi demiyoruz. Müttefiklerimize de böyle bir şey söylemedik. Bu krizi diyalog ve diplomasi yoluyla çözmek için halen bir fırsat penceresi var. Ancak esas olarak Rusya eğer siyasi karar verilirse hızlı ve agresif şekilde Ukrayna'ya karşı harekete geçebilecek şekilde kendisini konumlandırmış durumda." ifadelerini kullandı.
Putin'in siyasi olarak işgale karar vermesi halinde çok kısa süre içinde saldırıların başlayabileceği uyarısını da yapan Price, böyle bir durumda ortaya çıkacak insani bedelden Rusya'nın sorumlu olacağını belirtti.
Halen mevcut olan diplomasi penceresinin kullanılması konusunda Moskova'ya çağrı yapan Price, askeri bir adım atması durumunda ise Rusya'nın çok ağır yaptırımlara maruz kalacağı uyarısını yineledi.
ABD'li sözcü ayrıca Ukrayna'daki Amerikan Büyükelçiliğinin Kiev'den Lviv kentine taşınmasını da "her türlü saldırı ihtimaline karşı aldıkları bir tedbir" olarak nitelendirdi.
Price, Rusya'nın işgal için bazı birliklerini sınır hattında yeni pozisyonlara kaydırdığı yönündeki haberlerle ilgili soruya ise net bir yanıt vermekten kaçınarak, bölgede tansiyonun Rusya tarafından artırıldığını söylemekle yetindi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!