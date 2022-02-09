ABD'den Putin'e NATO yanıtı

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, günlük basın brifinginde, dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinde ABD ile NATO'yu eleştiren Rusya Devlet Başkanı Putin'e karşılık verdi.
Putin'in, "ABD ile Batı bizi NATO'nun barışçıl bir savunma örgütü olduğu konusunda ikna etmeye çalışıyor, Irak ve Libya gibi ülkeleri de karşıt örnekler olarak gösteriyor." şeklindeki yorumu hatırlatılan Psaki, NATO'nun bir savunma güvenlik örgütü olduğunu dile getirdi.
AA'nın haberine göre; Psaki, "NATO her zaman bir savunma ittifakı olmuştur. Sınırına on binlerce askeri yığan NATO değil Rusya'dır. Biz (bölgedeki) ortaklarımıza desteğimizi artırıyoruz. Onların (Rusların) gerilimi düşürme kabiliyeti var, umarım öyle yaparlar." şeklinde konuştu.
Rusya Devlet Başkanı Putin, NATO’nun doğuya genişlememesi, 1997’deki sınırlarına geri dönmesi ve Rusya sınırlarına silah yerleştirilmemesi tekliflerinin ABD ve NATO tarafından görmezden gelindiğini kaydetmiş ve "NATO 2019’daki askeri stratejisinde Rusya’yı doğrudan ana güvenlik tehdidi ve düşman olarak adlandırdı. NATO bizi düşman olarak belirledi." ifadelerini kullanmıştı.
NATO’nun askeri altyapılarını Rusya sınırlarına yaklaştırdığını vurgulayan Putin, NATO ve üye devletlerinin Rus silahlı kuvvetlerini nereye ve nasıl konuşlandırılacağı konusunda “ders vermeye çalıştığını” söylemişti. Rusya’nın NATO’ya değil, NATO’nun Rusya’ya doğru ilerlediğini savunan Putin, bu yüzden ülkesinin saldırgan davrandığını söylemenin mantıksız olduğunu savunmuştu.
KUZEY AKIM-2 DEĞERLENDİRMESİ
Kuzey Akım-2 projesinin Moskova karşısında bir "koz" olduğunu da anlatan Psaki, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmemesi için bu kozun doğru şekilde kullanılması gerektiğini savundu.
Projeye daha önce yaptırım getirmek isteyen bazı ABD'li Kongre üyeleriyle aynı düşünmediklerini vurgulayan Psaki, Moskova'ya karşı söz konusu projenin iptali kozunun işgal olmaması için kullanılmasının daha doğru olduğunu ileri sürdü.
Almanya'nın projenin geleceği konusunda ABD ile aynı söylemi kullanmadığı yönündeki bir soruya da yanıt veren Psaki, "Bu soruyu Almanya Başbakanı'na sormalısınız, biz başından beri projenin doğru bir proje olmadığını söylüyoruz." değerlendirmesini yaptı.
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