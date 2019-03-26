ABD'den Patriot ve F-35 açıklaması!

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programında kalmasını istediğini ancak bunun için Patriot hava savunma sistemlerini alması gerektiğini söyledi.

Temsilciler Meclisi, Silahlı Kuvvetler Komitesi'nde yaptığı sunumda ABD'nin Türkiye'nin F-35 programında kalıp kalmasını istemediğinin sorulması üzerine "Kesinlikle istiyoruz. Bunun için Türkiye'nin Patriot satın alması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Washington yönetimi uzun süredir, Türkiye'nin Rusya'da S-400 hava ve füze savunma sistemlerini almasına açıktan karşı çıkıyor ve alternatif olarak Patriot sistemlerinin alınmasını öneriyor.

S-400 hava ve füze savunma sistemlerinden vazgeçmeyeceğini birçok düzeyde defalarca kez açıklayan Ankara yönetimi, Patriot sistemlerinin satın alınması içinse teknoloji transferinin de yapılmasını şart koşuyor.

Geçtiğimiz günlerde Reuters, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde S-400'lerin satın alınması nedeniyle, Türkiye'ye F-35 teslimatının askıya alınacağını duyurmuştu.