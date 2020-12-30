ABD'den Orta Doğu'ya 4.8 milyar dolarlık silah satışı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuveyt'e 4 milyar 400 milyon dolar değerinde saldırı helikopteri ve Patriot sistemlerinin yedek parçaları; Suudi Arabistan'a 290 milyon dolar değerinde füze mühimmatı, Mısır'a Cumhurbaşkanlığı uçağı için 169.6 milyon dolar değerinde kızılötesi karşı koyma sistemleri ile hava araçları gelişmiş hedefleme podlarının satışına onay verdi.
Ajanstan Kuveyt ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Kuveyt'e 8 yeni AH-64E Apache tipi saldırı helikopterinin satışına onay verildiği bildirildi.
Açıklamada ayrıca, onaylanan satış paketinde Kuveyt'in elindeki 16 AH-64D tipi Apache helikopterinin de AH-64E versiyonuna yükseltilmesinin yer aldığı ifade edildi.
Pakette yedek motor ve birçok destek ekipmanının da yer aldığı belirtilen açıklamada, bu satışın toplam maliyetinin 4 milyar 200 milyon dolar olduğu kaydedildi.
Kuveyt'e aynı zamanda 200 milyon dolar değerinde Patriot hava savunma sisteminin "PAC-3+" konfigürasyonuna ait birçok parçanın satışına da onay verildiği duyuruldu.
SUUDİ ARABİSTAN HAVA KUVVETLERİ İÇİN FÜZE MÜHİMMATI
Savunma ve Güvenlik İşbirliği Ajansının Suudi Arabistan'a ilişkin açıklamasında ise Suud savaş uçaklarında kullanılmak üzere 3 bin adet "GBU-39 SDB I" tipi küçük ölçekli füze mühimmatının satışına onay verildiği bildirildi.
Mısır'a silah satışına ilişkin açıklamada ise Mısır Cumhurbaşkanlığı uçağı için 104 milyon dolar değerinde bir adet "kızılötesi karşı koyma sisteminin" satışına onay verildiği ifade edildi.
Açıklamada, aynı zamanda Kahire'nin 22 gelişmiş hedefleme podu için 65 milyon 600 bin dolarlık askeri alım talebinin de onaylandığı kaydedildi.
Tüm bu satışların yapılabilmesi için kongrenin ilgili komitelerinin 30 gün içinde bu onaylara itiraz etmemesi gerekiyor.
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