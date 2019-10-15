ABD Savunma Bakanı Mark Esper, 'Barış Pınarı Harekatı' nedeniyle Türkiye’ye yönelik NATO müttefiklerine baskı yapacağını açıkladı.

Esper, Türkiye’nin Suriye’de başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili basın yayın kuruluşlarına gönderdiği yazılı açıklamada, bölgedeki Amerikan askerlerinin çekilmesine yönelik planın uygulama aşamasında olduğunu belirtti.

Gelecek hafta NATO müttefikleriyle görüşeceğini ifade eden Esper, “Gelecek hafta Brüksel'de NATO'yu ziyaret edeceğim ve orada diğer NATO müttefiklerine Türkiye'nin hamlelerine cevap olarak kolektif ve bireysel diplomatik/ekonomik önlemler almaları için baskı yapmayı planlıyorum” dedi.

Günlerdir TSK'nın yürüttüğü 'Barış Pınarı Harekatı'nı eleştiren Başkan Trump, son olarak Türkiye'deki bazı kurum ve kişilere yaptırım öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Başkan Yardımcısı Mike Pence de, Trump'ın talimatıyla Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere Türkiye'ye geleceğini açıklamıştı.