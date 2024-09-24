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        Haberler Dünya ABD'den Lübnan'daki vatandaşlarına "Ülkeyi terk edin" çağrısı | Dış Haberler

        ABD'den Lübnan'daki vatandaşlarına "Ülkeyi terk edin" çağrısı

        Beyaz Saray, Lübnan'da bulunan ABD vatandaşlarına 'şartlar hala müsaitken' ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2024 - 15:07 Güncelleme: 24.09.2024 - 15:08
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        ABD'den Lübnan'daki vatandaşlarına çağrı
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        Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, İsrail-Lübnan sınırında İsrail ve Hizbullah arasında çatışmalar alevlenirken, Lübnan'daki Amerikalıların uçuşlar hala müsaitken ülkeyi terk etmeleri gerektiğini söyledi.

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        ABC News'in "Good Morning America" programına konuşan Kirby, "Amerikalıların ayrılmaları için hala seçeneklerin mevcut olduğundan emin olmak istiyoruz ve bu seçenekler mevcutken şimdi ayrılmalılar" dedi.

        Kirby, ABD'li yetkililerin İsrailli mevkidaşlarıyla sürekli temas halinde olduğunu sözlerine ekledi.

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