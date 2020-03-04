AA

ABD'den "Libya'yı tehdit edenlerin cezalandırılması için UMH ile çalışacağız" açıklaması



ABD'nin Trablus Büyükelçiliği, "Libya'nın güvenliğini tehdit edenleri cezalandırmak" için Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile çalışacağını açıkladı.

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler nezdinde meşru UMH İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile ABD'nin Trablus Maslahatgüzarı Joshua Harris, Trablus'ta bir araya geldi.

Harris, bu görüşmeyi, ABD'nin Libya'da kalıcı ateşkes sağlama çabalarına ve Libyalı tarafların barışçıl diyalog için bir araya gelmesine destek verdiğini teyit etmek için gerçekleştirdiğini belirtti.

Maslahatgüzar ayrıca Büyükelçiliğin, ABD tarafından çıkarılan; "Libya'da barış, güvenlik ve istikrarı tehdit edenlere karşı yaptırım" öngören 13726 sayılı yürütme emrinin uygulanması için İçişleri Bakanı Başağa ile çalışacağını vurguladı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin Nisan 2019'da başkent Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatmasıyla Libya yeniden şiddet sarmalına sürüklenmişti.

Libyalı tarafların 12 Ocak'ta Türkiye ve Rusya'nın ateşkes önerisini kabul etmiş olmasına ve Berlin Konferansı'nda yapılan ortak ateşkes çağrılarına rağmen Hafter'e bağlı milisler ateşkesi ihlale devam ediyor.

,Mustafa M. M. Haboush