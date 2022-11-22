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ABD'den Kuzey Kore'ye karşı 'güçlü önlem' çağrısı

ABD, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze denemeleri nedeniyle toplanan Birleşmiş Milletler Güvenli Konseyi'nde (BMGK) 'güçlü bir önlem' çağrısı yaptı

Giriş: 22.11.2022 - 00:39 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'den Kuzey Kore'ye karşı 'güçlü önlem' çağrısı
ABD'den Kuzey Kore çağrısı
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AA

ABD, Kuzey Kore'nin füze denemelerine karşı "güçlü bir Birleşmiş Milletler (BM) önlemi" alınması çağrısı yaptı.

BM Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze fırlatması üzerine toplandı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, görüşmede yaptığı konuşmada, Kuzey Kore'nin uzun yıllardır sonuçlarını düşünmeden hareket ettiğini söyledi.

Thomas-Greenfield, bu ülkenin Konseyden karşılık veya misilleme korkusu olmadan kışkırtıcı ve istikrarı bozucu balistik füze denemeleri yaptığını belirtti.

AA'nın haberine göre; Konseyin veto sahibi iki üyesi Çin ve Rusya'ya atıfta bulunan Thomas-Greenfield, Japon sivillerin hayatını tehlikeye atan ve bölgedeki gerilimi artıran füze denemelerinin onların izniyle yapıldığını öne sürdü.

Thomas-Greenfield, ABD'nin Konseye, Kuzey Kore'nin yasa dışı kitle imha silahlarını ve balistik füze ilerlemelerini engellemek için önlemlerin alınacağı ve Pyongyang yönetiminin kınanacağı bir başkanlık açıklaması hazırlayıp sunacağını söyledi.

Böylelikle, Konseyin Kuzey Kore'yi istikrarı bozan faaliyetlerinden sorumlu tutabileceğine işaret eden Thomas-Greenfield, iletişim kanallarının geliştirilmesinin önemli olduğunu aktardı.

ABD'nin, Kuzey Kore'nin yasa dışı kitle imha silahları ve balistik füze ilerlemelerinin engellenmesi için önlem alınması çağrısını Fransa, İngiltere, Hindistan, Japonya, Güney Kore'nin de aralarında olduğu bazı ülkeler destekledi.

Kuzey Kore, 18 Kasım'da kıtalararası balistik füze (ICBM) fırlatmıştı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kore'i "gereksiz provokasyonları terk etmeye, ciddi ve sürdürülebilir diplomasiye geri dönmeye" çağırmıştı.

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, 20 Kasım'da Kuzey Kore'nin füze fırlatmasına tepki olarak BM Güvenlik Konseyinden güçlü adımlar atılması çağrısında bulunan ortak bildiri yayımlamıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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