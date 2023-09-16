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        Haberler Dünya ABD'den 'Kuzey Kore-Rusya' yorumu: Savaşta fark yaratmaz

        ABD'den 'Kuzey Kore-Rusya' yorumu: Savaşta fark yaratmaz

        ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Kuzey Kore'nin Rusya'ya olası silah desteğinin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda "fark yaratacağından şüphe duyduğunu" söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 18:44 Güncelleme: 16.09.2023 - 18:44
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        ABD'den 'Kuzey Kore-Rusya' yorumu
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        Milley, NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı kapsamında Norveç ziyareti esnasında konuya ilişkin basın mensuplarına konuştu.

        Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesine değinen Milley, görüşmenin, "Pyongyang'ın Moskova'ya silah sağlamasına önayak olabileceği" değerlendirmesinde bulundu.

        "Olası silah tedarik anlaşmasıyla" Kuzey'in Rusya'ya ne zaman, hangi miktarda silah sağlayacağının bilinmediğini söyleyen Milley, "Çok fark eder mi? Şüpheliyim." dedi.

        Mark Milley, söz konusu "silah desteğini hafife almak istemediğini" ancak bu silahların "sonucu belirleyiciliğinden şüphe duyduğunu" ifade etti.

        Milley'in de katıldığı, Norveç'in başkenti Oslo'da başlayan NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı'nda, NATO'nun savunma ve caydırıcılığının artırılması için hazırlanan planlar ile Ukrayna'ya destek konuları değerlendiriliyor.

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        KİM - PUTİN BULUŞMASI

        Kim, Putin ile 13 Eylül'de, Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostonçniy Uzay Üssü'nde görüşmüştü.

        Kim Jong-un ile müzakereleri "verimli" olarak nitelendiren Putin de bölgedeki durum ve ikili ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirtmişti.

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        #Kuzey Kore-Rusya
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