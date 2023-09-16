ABD'den 'Kuzey Kore-Rusya' yorumu: Savaşta fark yaratmaz

REKLAM advertisement1

Milley, NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı kapsamında Norveç ziyareti esnasında konuya ilişkin basın mensuplarına konuştu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesine değinen Milley, görüşmenin, "Pyongyang'ın Moskova'ya silah sağlamasına önayak olabileceği" değerlendirmesinde bulundu.

"Olası silah tedarik anlaşmasıyla" Kuzey'in Rusya'ya ne zaman, hangi miktarda silah sağlayacağının bilinmediğini söyleyen Milley, "Çok fark eder mi? Şüpheliyim." dedi.

Mark Milley, söz konusu "silah desteğini hafife almak istemediğini" ancak bu silahların "sonucu belirleyiciliğinden şüphe duyduğunu" ifade etti.

Milley'in de katıldığı, Norveç'in başkenti Oslo'da başlayan NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı'nda, NATO'nun savunma ve caydırıcılığının artırılması için hazırlanan planlar ile Ukrayna'ya destek konuları değerlendiriliyor.

REKLAM

KİM - PUTİN BULUŞMASI Kim, Putin ile 13 Eylül'de, Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostonçniy Uzay Üssü'nde görüşmüştü. Kim Jong-un ile müzakereleri "verimli" olarak nitelendiren Putin de bölgedeki durum ve ikili ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirtmişti.