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BM Güvenlik Konseyi, ABD'nin talebi üzerine Kuzey Kore'nin füze denemelerini görüşmek üzere toplandı. BM Güvenlik Konseyi'nin aralık ayı dönem başkanı ve ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, son bir buçuk yıldır Kuzey Kore ile sürdürülebilir bir müzakere süreci yürüttüklerini belirterek şunları kaydetti:
"Bu kapsamlı süreci devam ettirmeye, sürece paralel olarak harekete geçmeye, eş zamanlı olarak somut adımlar atmaya ve esneklik göstermeye hazırız. Ama bunu yalnız yapamayız. Kuzey Kore'nin bizimle çalışması için bu zorlu ama cesur kararı alması gerek."
"PROVOKATİF EYLEMLER DAHA İYİ BİR GELECEĞE KAPILARI KAPATIYOR"
Kuzey Kore'nin endişe veren farklı bir yolu seçtiğine dair ibareler gördüklerini, Pyongyang'ın bu yıl 12'den fazla balistik füze deneyerek bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit etttiğini ve BMGK kararlarını ihlal ettiğini belirten Craft, ''Provokatif eylemler daha iyi bir gelecek fırsatına kapıyı kapatma riski taşıyor.'' uyarısında bulundu.
AA'nın haberine göre; Kuzey Kore'nin bir süre önce yaptığı tehdidin uzun menzilli balistik füze teknolojisi kullanarak uzaya uydu göndermek ya da kıtalararası balistik füze denemesi yapmak olabileceğini ifade eden Craft, füze ve nükleer denemelerin barış ve istikrar getirmeyeceğini belirtti.
Craft, ''Umarım yakın gelecekte kendimizi bir kırılma noktasında bulmayız. Kuzey Kore'nin düşmanlık ve tehditlerden vazgeçip cesur bir kararla müzakerele döneceğine inanıyoruz. Olaylar aksine gelişirse BM Güvenlik Konseyi de harekete geçmeye hazır olmalı.'' dedi.
ÇİN'DEN YAPTIRIMLAR HAFİFLETİLSİN TEKLİFİ
Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun ise Kuzey Kore'de özellikle insani duruma etkisi olan yaptırımların hafifletilmesinin zamanı geldiğini anlattı.
RUSYA: "KARŞILIĞINDA BİR ŞEY SUNMADAN ANLAŞMA OLMAZ"
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise ABD ve Kuzey Kore arasında sekteye uğrayan müzakerelerin ve diyaloğun yeniden başladığını görmek istediklerini söyledi.
Nebenzia, ''Yaptırımlar diplomasinin yerini alamaz. Karşılığında bir şey sunmadan bir konuda anlaşmaya çalışmak mümkün değil. Kısıtlamaların kaldırılması için adım adım yol haritası belirlemek gerek.'' dedi.
AVRUPA ÜLKELERİ YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASINA SICAK BAKMIYOR
Avrupa üyesi ülkeler ise yaptırımların kaldırılması önerisine sıcak bakmadı.
İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce, "Kuzey Kore nükleer silahsızlanma konusunda somut adımlar atıncaya kadar yaptırımlar devam edecek.'' dedi.
Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Nicolas de Riviere ise mevcut durumda yaptırımları kaldırmak ya da hafifletmenin mümkün olmadığını söyledi.
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