ABD'den Kuzey Akım 2 projesini yapan firmaya yaptırım

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Yazılı açıklama yapan Biden, Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığmaya başladığı günden bu yana ABD'nin ortak ve müttefikleriyle Rusya'ya karşı güçlü ve ortak bir karşılık için çalıştığını belirtti.

Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bu ay yaptığı toplantıda da belirttiği üzere Berlin'in Rusya'ya yönelik adımlarda öncü olduğunu vurguladı. Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım 2 projesinin durdurulmasına yönelik Almanya ile yakından çalıştıklarını vurguladı.

"BU YAPTIRIMLAR İLK BÖLÜMÜN PARÇASI"

İki ülke arasında yapılan yakın istişarelerin ardından Almanya'nın dün Kuzey Akım 2 projesinin sertifikasyon sürecini durdurduğunu anımsatan Biden, "Bugün ben de yönetimime Kuzey Akım 2 AG'ye ve firma yetkililerine yaptırım uygulanması talimatı verdim. Bu adımlar, bizim Rusya'ya, Ukrayna'ya yönelik adımlarına karşılık uyguladığımız yaptırımların ilk bölümünün bir parçasıdır." ifadesini kullandı.

Rusya'nın bölgede gerginliği tırmandırmayı sürdürmesi durumunda ABD'nin daha çok adım atmakta tereddüt etmeyeceğinin altını çizen Biden, "Attığı adımlar ile (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin tüm dünyaya daha önce benzeri görülmemiş bir şekilde Rus gazından ve diğer enerji türlerinden uzaklaşma dürtüsü verdi." değerlendirmesinde bulundu.

ALMANYA'YA TEŞEKKÜR

Biden, Rusya'ya yönelik attığı adımlar dolayı da Scholz'a teşekkür etti.

Scholz, dün yaptığı açıklamada Rusya'nın sözde ayrılıkçı cumhuriyetleri tanıması üzerine Rus gazını Almanya'ya taşıyacak olan Kuzey Akımı 2 doğal gaz boru hattının sertifikasyon sürecinin durdurulması talimatını verdiğini belirtmişti.