ABD'den Kuzey Akım 2 projesini yapan firmaya yaptırım

Yazılı açıklama yapan Biden, Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığmaya başladığı günden bu yana ABD'nin ortak ve müttefikleriyle Rusya'ya karşı güçlü ve ortak bir karşılık için çalıştığını belirtti.
Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bu ay yaptığı toplantıda da belirttiği üzere Berlin'in Rusya'ya yönelik adımlarda öncü olduğunu vurguladı. Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım 2 projesinin durdurulmasına yönelik Almanya ile yakından çalıştıklarını vurguladı.
"BU YAPTIRIMLAR İLK BÖLÜMÜN PARÇASI"
İki ülke arasında yapılan yakın istişarelerin ardından Almanya'nın dün Kuzey Akım 2 projesinin sertifikasyon sürecini durdurduğunu anımsatan Biden, "Bugün ben de yönetimime Kuzey Akım 2 AG'ye ve firma yetkililerine yaptırım uygulanması talimatı verdim. Bu adımlar, bizim Rusya'ya, Ukrayna'ya yönelik adımlarına karşılık uyguladığımız yaptırımların ilk bölümünün bir parçasıdır." ifadesini kullandı.
Rusya'nın bölgede gerginliği tırmandırmayı sürdürmesi durumunda ABD'nin daha çok adım atmakta tereddüt etmeyeceğinin altını çizen Biden, "Attığı adımlar ile (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin tüm dünyaya daha önce benzeri görülmemiş bir şekilde Rus gazından ve diğer enerji türlerinden uzaklaşma dürtüsü verdi." değerlendirmesinde bulundu.
ALMANYA'YA TEŞEKKÜR
Biden, Rusya'ya yönelik attığı adımlar dolayı da Scholz'a teşekkür etti.
Scholz, dün yaptığı açıklamada Rusya'nın sözde ayrılıkçı cumhuriyetleri tanıması üzerine Rus gazını Almanya'ya taşıyacak olan Kuzey Akımı 2 doğal gaz boru hattının sertifikasyon sürecinin durdurulması talimatını verdiğini belirtmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!