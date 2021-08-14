ABD'den Kübalı yetkililere yaptırım

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisi (OFAC) tarafından Küba İçişleri Bakanlığı yetkilileri Romarico Vidal Sotomayor Garcia ile Pedro Orlando Martinez Fernandez'in yaptırım listesine eklendiği duyuruldu.

Açıklamada, Küba Devrimci Silahlı Kuvvetler Bakanlığı'na bağlı 'Tropas de Prevencion' adlı askeri birimin de yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi Direktörü Andrea Gacki, "Yaptırımlar, Küba halkının özgürlük ve insan haklarına saygı çağrılarını bastırmaktan sorumlu faillere ışık tutuyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 'Tropas de Prevencion' birliği askerlerinin konuşlandırıldığını ve "şiddetli tutuklamalar yaparken protestoculara saldırıp dövdüklerini" söyledi.

ABD, 'Küba halkının özgürlük çağrılarını desteklediğini' açıkladı.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez yaptırımlara tepki gösterirken, ABD'yi 'yalancılık ve çifte standart uygulamakla' suçladı.

KÜBA'DA PROTESTOLAR

Küba'da 11 Temmuz'da başlayan gösteriler on yıllar sonra yapılan en büyük protesto oldu. Yüzlerce kişinin tutuklandığı, en az bir göstericinin öldüğü bildirildi.

Göstericiler ülkedeki gıda ve ilaç sıkıntısı, zamlar, hükümetin Covid salgınına karşı yeterince mücadele edememesi, ekonominin çökmesi gibi konulara ilişkin öfkelerini dile getirmişti.

Küba yönetimi ise protestolardan ve ülkedeki sorunlardan ABD'yi ve onun uyguladığı ekonomik yaptırımları sorumlu tutmuştu.

Protestoların ardından hükümet, ithal ürünlerdeki bazı kısıtlamaları gevşetti ve yurtdışından ülkeye gidenlerin yanlarında getirdikleri gıda, ilaç ve bazı diğer temel ihtiyaç maddelerinden alınan gümrük vergisi geçici olarak kaldırıldı.