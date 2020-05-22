ABD Sağlık Bakan Yardımcısı Doktor Brett Giroir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin küresel soruşturmanın acilen başlatılması için Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) çağrıda bulundu.
DSÖ'nün 147. Yönetim Kurulu Toplantısı, İsviçre'nin Cenevre kentinde tarihte ilk kez video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
Giroir, burada yaptığı açıklamada, 73. Dünya Sağlık Asamblesinde (DSA),salgının küresel çapta ele alınışı ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) pandemideki rolünü inceleyecek bir soruşturma başlatılması kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
"Üye devletlerle istişare edilerek yürütülecek tarafsız, bağımsız ve kapsamlı bir inceleme çağrısını alkışlıyoruz ve bu çalışmanın şimdi başlamasını istiyoruz." ifadesini kullanan Giroir, DSÖ sekretaryasının derhal bir inceleme için örgütsel süreçleri başlatabileceğine ve bağımsız halk sağlığı uzmanlarını bir araya getirebileceğine inandıklarını dile getirdi.
Giroir, bazı Avrupa ülkelerinin aksine, başlatılacak acil soruşturmanın pandemiye karşı verilen mücadeleye zarar vermeyeceğini savundu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın DSÖ'ye gönderdiği mektuba da atıfta bulunan Giroir, "Başkan Trump'ın 18 Mayıs Genel Direktörü Tedros'a yazdığı mektubunda da açıkladığı üzere, bir daha böylesine bir salgının yaşanmaması adına gereken reformlara başlamak için kaybedecek zaman yok." değerlendirmesinde bulundu.
Giroir, Kovid-19'un kaynağının ortaya çıkarılması ve DSÖ'nün pandemiyi ele alış şeklinin değerlendirecek soruşturmanın acilen başlatılması gerektiğini sözlerine ekledi.
DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 20 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısında, salgına ilişkin küresel soruşturmanın ne zaman başlayacağı sorusu üzerine, "Mümkün olan en kısa zamanda bunu yapacağız. Ayrıca şartların oluşmasını görmemiz gerekecek. Gerekli tüm istişareleri de yapmamız gerekiyor." ifadesini kullanmıştı.
Ghebreyesus, ısrarlı sorulara rağmen soruşturma için bir tarih vermemişti.
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