ABD'den Konya'ya gelerek eski karısının eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Halil İbrahim Kaya, müşteki sanık Mustafa Gülcü, sanık Enes Mete, maktul Hüseyin Alşahin'in ailesi ve taraf avukatları katıldı.
Daha önceki mütalaasını tekrarlayan duruşma savcısı, sanık Kaya'nın "Tasarlayarak öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.
Savcı ayrıca Gülcü'nün "Haksız tahrik altında kasten yaralamaya teşebbüs", Mete'nin ise "Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" suçlamasıyla cezalandırılmasını talep etti.
Sanık Kaya, maktulle arasındaki husumetin kızıyla görüştürülmemesinden kaynaklandığını öne sürerek, cinayeti tasarlayarak işlemediğini iddia etti.
Kaya, “Olaydan önce defalarca maktulün hakaretlerine uğradım. Olay günü sadece konuşmaya gittim. Bir tasarlama yoktur. Zaten olaydan sonra hemen teslim oldum.” ifadelerini kullandı.
Sanık avukatı Fatma Çisem Gülder da söz konusu olayda bir tasarlamanın söz konusu olmadığını öne sürdü.
Müvekkilinin olay yerine öldürmek için değil konuşmak için gittiğini savunan Gülder, "Olayda maktulden kaynaklanan haksız tahrik de vardır. Olay yerindeki kameraların olay günü neden çalışmadığı hala açıklanamamıştır. Müvekkilim hakkında karar verilirken bu hususun göz önünde bulundurulmasını ve tahliyesini talep ediyorum." savunması yaptı.
Gülcü ise hakkındaki suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, Kaya'nın "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Heyet, Kaya'yı, maktule yönelik tehdit suçundan 7 ay 15 gün, Mustafa Alşahin ve Mustafa Gülcü’ye yönelik tehdit suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla, "Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" suçundan da 1 yıl hapis cezası ve 600 lira idari para cezasıyla cezalandırdı.
Sanık Mete'ye "Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" suçundan 10 ay hapis ve 500 lira idari para cezası veren heyet, Gülcü’yü ise "yaralama" suçundan 540 lira idari para cezasına çarptırdı.
- Olay
Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'ndeki iş yerinde 23 Ekim 2018'de eski eşi Mine Alşahin ile evlenen Hüseyin Alşahin'i silahla öldüren Halil İbrahim Kaya, karakola teslim olmuştu. Eski asker arkadaşından aldığı iki tabancadan biri tutukluk yapınca cinayeti diğer tabancayla işlediğini söyleyen zanlı tutuklanmıştı.
Kaya hakkında "tasarlayarak öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.
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