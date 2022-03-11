ABD'den Katar'a 'önemli müttefiklik' statüsü

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Biden kararda, "Anayasanın ve ABD yasalarının bana başkan olarak verdiği yetkiye dayanarak, Katar devletini ABD'nin NATO üyesi olmayan önemli müttefiki olarak tanıyorum." ifadelerine yer verdi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile 31 Ocak'ta Beyaz Saray'da bir araya gelen Biden, burada Katar'ın "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" olarak tanınacağını duyurmuştu.

KOLOMBİYA'YA DA STATÜ VERİLECEK

ABD Başkanı Joe Biden, Kolombiya'ya "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" statüsü vermeyi planladıklarını açıkladı.

Biden, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque Marquez ile Beyaz Saray'da yapacağı ikili görüşme öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kolombiya'nın Ukrayna'ya yönelik Rus saldırılarını kınamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Biden, "ABD ve tüm dünya Ukrayna'yı desteklemeye devam edecek." dedi.

Biden, bölgesindeki refahın sağlanması açısından Kolombiya'nın önemli bir rol oynadığını belirterek, "Kolombiya'yı NATO üyesi olmayan önemli müttefik olarak tanıyacağız." ifadesini kullandı.

BU STATÜYE SAHİP 19 ÜLKE VAR

ABD'nin bugüne kadar "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" olarak tanıdığı 19 ülke bulunuyor.

Ülkede ilk kez 1987'de geçen bir yasayla dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından Avustralya, Mısır, İsrail, Japonya ve Güney Kore bu kategoriye alındı.

Güney Amerika'dan ise bu kategoride Arjantin ve Brezilya bulunuyor.

Katar, bu kategoriye alınan 19. ülke oldu.