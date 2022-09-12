ABD'den Karabağ için 2 milyon dolar mayın temizleme yardımı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ermeni ve Azerbaycan güçleri arasındaki Karabağ savaşında yoğun çatışmaların yaşandığı bölgelerdeki mayın temizleme faaliyetleri için 2 milyon dolarlık yardımda bulunacağını duyurdu.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "ABD, bölgesel barışı ve işbirliğini teşvik etmek için Güney Kafkasya'da Ermeni ve Azerbaycan güçleri arasında 2020 sonbaharında yaşanan yoğun çatışmalardan etkilenen bölgelerdeki mayın temizleme operasyonları için 2 milyon dolarlık yardımı duyurmaktan memnuniyet duyar." ifadeleri kullanıldı.
AA'nın haberine göre; açıklamada, çatışma bölgesindeki mayınların ve patlamamış mühimmatın sivilleri öldürmeye ve sakat bırakmaya, ekonomik kalkınmayı engellemeye ve yerinden edilmiş toplulukların güvenli bir şekilde geri dönüşünü engellemeye devam ettiğine vurgu yapıldı.
Verilecek yardımın, ABD'nin Kasım 2021'de açıkladığı 500 bin dolarlık yardımın devamı olduğu kaydedilen açıklamada, "Yeni ABD mali desteği, mayın temizleme kuruluşlarının ölümcül mayınları ve patlamamış mühimmatı temizlemeye yönelik teknik kapasitelerini güçlendirecek. Bu çabalar, insan güvenliğini güçlendirmede ve yerinden edilmiş toplulukların evlerine dönmelerini ve hayatlarını güvenli bir şekilde yeniden inşa etmelerini sağlamada kritik bir rol oynamaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.
Açıklamada, bahsi geçen yardımın hangi ülke üzerinden ve spesifik olarak hangi bölgelerdeki mayınların temizlenmesinde kullanılacağı veya hangi kuruluşlara verileceği belirtilmedi.
Ancak Azerbaycan, Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ bölgesi ve çevresindeki illerde geçmişte Ermeni güçlerce döşenen mayınları temizleme faaliyetlerini sürdürüyor.
İKİNCİ KARABAĞ SAVAŞI SONRASI MAYIN TEMİZLEME ÇALIŞMALARI
İşgalden kurtarılan bölgelerde Ermenistan ordusunun döşediği yüz binlerce mayının bulunduğu tahmin ediliyor.
Mayın temizleme faaliyetlerini Azerbaycan Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine bağlı istihkam birlikleri yürütüyor. Olağanüstü Haller Bakanlığı, Sınır Hizmetleri Komutanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Özel Mayın Arama Temizleme (ÖMAT) timleri de bu faaliyetlere katkı sunuyor.
Karabağ savaşının zaferle sonuçlanmasından bu yana Ermenistan güçlerinin işgal döneminde döşediği mayınların patlaması sonucu onlarca Azerbaycan vatandaşı ve askeri hayatını kaybetti, 150'den fazla asker ve sivil ise yaralandı.
Ermenistan, Azerbaycan'da gözaltında bulunan Ermenistan uyruklu kişilere karşılık bir zamanlar işgali altında tuttuğu Fuzuli ve Zengilan illerinde döşediği 92 bin, Ağdam'da döşediği 97 bin mayının haritalarını Azerbaycan'a teslim etmişti.
Erivan yönetimi daha sonra yine Azerbaycan'ın elindeki bazı Ermeni askerlere karşılık tüm mayın haritalarını Bakü yönetimine vermişti.
Azerbaycanlı yetkililer Ermenistan'ın verdiği haritaların yüzde 25 doğruluk payına sahip olduğunu açıklamıştı.
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