ABD'den Kanada'ya 'seyahat etmeyin' uyarısı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), vatandaşlara, Kovid-19 vaka sayısının arttığı Kanada'ya "seyahat etmeyin" uyarısında bulundu.

CDC, Kovid-19 vakalarının arttığı ülkelere yönelik seyahat uyarısını güncelledi. AA'nın haberine göre; ülkenin kuzeydeki sınır komşusu Kanada'yı 4 kategorisindeki "yüksek riskli ülkeler" listesine ekleyen CDC, Kanada'ya seyahat edilmemesi yönünde uyarı yaptı.

ABD, Kasım 2021'de Kovid-19 aşısı yaptıranlar için Kanada ve Meksika'ya yönelik seyahat kısıtlamalarını kaldırmıştı.