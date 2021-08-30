ABD'den Kabil açıklaması! "Tehdit devam ediyor"

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından birçok ülkenin başlattığı tahliye operasyonlarının yarın sona ermesi bekleniyor. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby ve ABD’li Tümgeneral William Taylor, Afganistan’daki son gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenledi. Taylor, başkent Kabil’de bulunan ABD birliklerinin güvenliğine odaklandıklarını ifade ederek, son ana kadar tahliyelere devam edeceklerini belirtti.
TAHLİYELER SÜRÜYOR
Afganistan’da askeri operasyonların 31 Ağustos’a kadar devam edeceğini aktaran Taylor, "Afganistan'daki operasyonlar yakında sona erecek olsa da Savunma Bakanlığı kurumlar arası desteğine devam ediyor" dedi.
Taylor, son 24 saatte 26 C-17 Globemaster tipi askeri kargo uçağı ile bin 200 kişinin Afganistan’dan tahliye edildiğini açıklarken, son 24 saatte Kabil Havalimanı’ndan ise 28 uçağın havalandığını belirtti. Taylor, bugüne kadar Afganistan’dan 5 bin 400'ü ABD’li olmak üzere 122 binden fazla kişinin tahliye edildiğini aktardı.
"TEHDİT DEVAM EDİYOR"
Basın toplantısında konuşan Kirby ise, Kabil Havalimanı’na yönelik tehditlerin devam ettiğini belirterek, “Tehdit akışı hala gerçek. Bunu çok ciddiye alıyoruz ve sonuna kadar devam edeceğiz” dedi.
Kirby, "Gelecekteki potansiyel tehditlere karşı hazırlıklı olmamız gerektiği varsayımı altında çalışıyoruz" ifadelerini kullanarak, “Generalin açılış konuşmasında sizin için detaylandırdığı gibi aslında biz bu hava saldırısını yaptıktan sonra havalimanına saldırılar oldu" dedi.
HAVALİMANINA ROKETLİ SALDIRI
Tahliye operasyonlarının sürdüğü Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı geçtiğimiz saatlerde 5 roketle hedef alınmış, roketler hava savunma sistemi tarafından imha edilmişti. Öte yandan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında 26 Ağustos'ta terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen bombalı terör saldırılarında 13’ü ABD askeri olmak üzere 170 kişi hayatını kaybetmişti. Terör saldırısının ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), havalimanına saldırı hazırlığında olan DEAŞ'ın Horasan koluna ait bir hedefe hava saldırısı düzenlemişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!