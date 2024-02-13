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        Haberler Dünya ABD'den İsrail'e Refah konusunda hem uyarı hem "yeşil ışık"

        ABD'den İsrail'e Refah konusunda hem uyarı hem "yeşil ışık"

        ABD yönetimi, Refah'a saldırmaya hazırlanan İsrail ordusunu sivillere zarar vermeden operasyon düzenleyecek şekilde planlama yapması konusunda uyarırken Hamas üyelerinin Refah'a doğru kaydığını ve İsrail'in burada meşru hedeflerinin olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 00:27 Güncelleme: 13.02.2024 - 00:27
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        ABD'den İsrail'in operasyonuna 'sivil' şartlı yeşil ışık
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        Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın brifinginde Gazze'deki ve İsrail'in saldırmaya hazırlandığı Refah'taki son durumu değerlendirdi.

        Gazze'de ve Refah'ta sivil kayıpları konusunda endişe duyduklarını ve bu endişeyi İsrailli yetkililerle tüm görüşmelerinde dile getirdiklerini belirten Kirby, İsrail hükümetinin ve ordusunun sivil kayıpları konusunda çok daha hassas olması gerektiğini ifade etti.

        ABD'nin sivil kayıplar konusundaki çağrılarının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yönetimi nezdinde doğru algılanıp algılanmadığına ilişkin sorulara Kirby, bu endişelerini dile getirmeye devam edeceklerini söyledi ve "İsrailli ya da Filistinli tek bir sivilin bile ölümünü görmek istemiyoruz." şeklinde konuştu.

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        İsrail'e "yeşil ışık"

        Hamas üyelerinin kuzeyden güneye Han Yunus'a, ardından da Refah'a doğru kaymaya başladığını söyleyen Kirby, "Hamas'ın varlığı Gazze halkını tehlikeye atıyor, şimdi onlar aşağıda güneyde Refah'ta yerleşmeye veya oraya doğru ilerlemeye çalışıyor. Böylece İsrail'in Refah'ta peşinden gitmek isteyeceği meşru askeri hedefler olacaktır." dedi.

        ABD olarak İsrail'in "sivilleri koruyacak bir planlama olmaksızın Refah'a operasyon yapmasını istemediklerini" belirten Kirby, 1 milyonun üzerindeki sivilin bu dar bölgeden tahliye edilebilmesinin mümkün olup olmadığına ilişkin soruları ise "İsrail'in sorumluluğu var ama onlar adına konuşamam, onların bu planı yapmasını umuyor ve bekliyoruz." şeklinde yanıtladı.

        Ateşkes değil uzatılmış insani ara vurgusu

        ABD'li sözcü, ayrıca Netanyahu hükümetinin kısa sürede saldırılarına son vereceğini düşünmediklerini belirtti.

        Kirby, "Hamas, tüm erkek ve kadın esirleri bırakana kadar bu krize kalıcı bir son olamaz. Bunun için de uzatılmış insani araların olması esastır, bu arada Gazze halkının ihtiyaç duyduğu yardımlar da ulaştırılabilir." değerlendirmesini yaptı.

        ABD'nin Gazze'de halen ateşkes çağrısı yapıp yapmayacağına ilişkin ısrarlı sorulara yanıt veren Kirby, ateşkes değil uzatılmış insani araları desteklediklerini vurguladı.

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        #israil
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