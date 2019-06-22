ABD ve İran arasındaki gerginlik, İran'ın ABD'nin insansız hava aracını (İHA) düşürmesiyle tırmandı. ABD Milli Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail ve Rusya'da temaslar yapacağını açıkladı. Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmek için İsrail'e gitti.

Pazartesi günü İsrailli mevki'idaşı Meir Ben-Şabbat ve Rus mevkidaşı Nikolay Patruşev ile bir araya gelecek olan Bolton, İran ve Suriye ile ilgili ortak siyasi çizgileri belirleme amaçlı bir toplantı gerçekleştirecek. Ancak toplantı kararı, ABD'ye ait İHA'nın İran tarafından düşürülmesinden önce alınmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin 28 Haziran'da G-20 Zirvesi vesilesiyle bir araya gelecek.