ABD'den İran'a iade edilen Ahamenişler dönemine ait tarihi eserler Tahran'da sergilendi

ABD'den alınan tarihi eserlerle ilişkin AA muhabirine bilgi veren Arkeolog ve İran Ulusal Müzesi Yazıtlar Bölümü Müdürü Sıdıka Piran, yaklaşık 30 bin tabletin 1932'de antik Persepolis kentinin kuzeybatısında yapılan kazılar sırasında Alman arkeolog Ernst Herzfeld tarafından keşfedildiğini ve daha sonra 1936'da incelenmek üzere emanet olarak Chicago Üniversitesi'ne gönderildiğini aktardı.

Çalışmaların incelenip sonuçlarının birkaç kitap halinde yayımlanmasının ardından tabletlerin iadesine başlandığını belirten Piran, "Büyük Darius dönemine ait bu tabletlerin içeriğinde mektuplar, idari belgeler ve saraya ait el yazmaları ile Darius'un hükümranlığı dönemi, ondan öncesi ve o dönemdeki diğer uluslarla ilgili bilgiler yer alıyor." diye konuştu.