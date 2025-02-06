ABD'den İran petrolünün sevkiyatına yaptırım
ABD Hazine Bakanlığı, İran petrolüne ilişkin birtakım yaptırımlar uygulanacağını açıkladı. Hazina Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran petrolünün Çin'e sevkiyatında rol oynayan kişi ve kurumlara yönelik yaptırım uygulanacak.
ABD Hazina Bakanlığı, İran petrolünün sevkiyatında rol oynayan kişi ve kurumlara yönelik yaptırım uygulanacağını açıkladı.
İran'ın en büyük ticari ortaklarından biri olan Çin'e gönderilen petrolün sevkiyatında hizmet veren; Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden kişi ve kurumlar yaptırıma tâbi tutulacak.
Açıklamada ayrıca İran'ın petrolden elde ettiği gelirle, bölgeyi istikrarsızlaştırdığı ve nükleer kapasitesini artırdığı iddia edildi.
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