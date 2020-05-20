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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, insan hakları ihlallerinde rol aldıkları gerekçesiyle bazı İranlı yetkilileri yaptırım listesine eklediklerini açıkladı.

Pompeo, alınan yaptırım kararlarına ilişkin yazılı açıklama yaparak kararın İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli ve diğer 11 İranlı yetkiliyi kapsadığını açıkladı.

Fazli'nin İran'daki gösterilere katılan eylemcilere şiddet uygulanması yönünde polise talimat vererek yapılan insan hakları ihlallerinde büyük rol oynadığını vurgulayan Pompeo, "Fazli ve rejimin hedefi barışçıl protestoları ve ifade özgürlüğü haklarını bastırmaktı. Bu talimat, 23'ü çocuk olmak üzere bir çok eylemcinin ölümüne neden oldu." ifadelerini kullandı.

Pompeo, Fazli'nin bu kapsamda ABD Hazine Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığının yaptırım listesine alındığını belirterek kendisi ve aile üyelerinin ABD'ye girişinin yasaklandığını duyurdu.

İRAN'IN ESKİ İSTİHBARAHT BAŞKANINA DA YAPTIRIM

Ayrıca İran'ın eski İstihbarat Başkanı Ali Fallahian'in de yaptırım listesine alındığını kaydeden Pompeo, Fallahian'in geçmişte diğer ülkelerde düzenlenen suikast ve terör saldırılarına karıştığını belirtti.

Pompeo, Fallahian'in, 1994'de Buenos Aires'deki Yahudi Derneğine ve 1995'te Gazze'de düzenlenen bombalı saldırılardan sorumlu olduğu gerekçesiyle ABD'ye girişinin yasaklandığını belirtti. Pompeo, şunları kaydetti:

"Bu karar üzerinden İran halkına şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim taleplerini desteklemeye ve rejim tarafından susturulanların sesi olmaya devam edeceğimiz mesajını gönderiyoruz. İran'a kendi halkına saygılı davranması konusundaki baskımız bitmeyecek."