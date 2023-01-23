ABD'den İran'a bir dizi yaptırım

AA

ABD yönetimi, İran'daki protestolara yönelik baskı nedeniyle İran Devrim Muhafızları Ordusu Kooperatif Vakfı ile 5 yönetim kurulu üyesini, İran İstihbarat ve Güvenlik Bakan Yardımcısını ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun 4 üst düzey komutanını yaptırım listesine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'da devam eden protestolara yönelik baskıyla bağlantılı bir vakıf ve üst düzey yetkililere yaptırım uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kooperatif Vakfı ile 5 yönetim kurulu üyesinin, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun 4 üst düzey komutanının ve İran İstihbarat ve Güvenlik Bakan Yardımcısı Naser Rashedi'nin yaptırım listesine alındığı kaydedildi.

Söz konusu vakıfa yönelik yaptırımla İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ekonomik ayağının hedef alındığı belirtilen açıklamada, yaptırım uygulanan üst düzey güvenlik yetkililerinin ise ülkede ulusal ve eyalet düzeyinde uygulanan baskıyı koordine ettiği aktarıldı.

Açıklamada, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) ile koordinasyon içinde uygulanan son yaptırımların, ülkede protestoların başladığı 2022'den bu yana barışçıl göstericilere yönelik baskılardan ve İran'ın küresel internete erişimini kesme çabalarından sorumlu aktörleri hedef alan 9. yaptırım paketi olduğu belirtildi.

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO