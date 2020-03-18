ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İran rejiminin şiddet davranışlarına olanak sağlayabilecek eylemlerde bulunan 9 kuruluş ve 3 kişiyi yaptırım listesine alıyoruz." ifadesine yer verildi.

Listeye alınan kuruluş ve kişilerin, Irak'taki Taci Üssü'ne düzenlenen roket saldırısı da dahil İran'ın "terörü fonlama ve diğer istikrarı bozucu eylemlerine" gelir sağladığı vurgulanan açıklamada, söz konusu yaptırımlarla İran'a daha çok baskı amaçlandığı kaydedildi.