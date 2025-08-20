Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'den İran'a müzakere mesajı iddiası | Dış Haberler

        ABD'den İran'a müzakere mesajı iddiası

        ABD'nin İran'a nükleer konusuyla ilgili müzakerelere hazır olduğunu ve müzakereler sırasında saldırı olmayacağına dair garanti sunduğunu bildirdiği iddia edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2025 - 23:00 Güncelleme: 20.08.2025 - 23:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'den İran'a müzakere mesajı iddiası
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD'nin İsviçre aracılığıyla İran'a nükleer görüşmelere hazır olduğunu ve müzakereler sırasında herhangi bir saldırı olmayacağının garantisini içeren bir mesaj ilettiği iddia edildi.

        Al Mayadeen'in Batılı diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, Tahran'ı ziyaret eden İsviçre Dışişleri Bakan Yardımcısı Gabriel Lüchinger, ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un mesajını Tahran'a iletti.

        Mesajın içeriğinde, ABD'nin İran ile nükleer müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğunun ve müzakereler sırasında İran'a karşı bir saldırı olmayacağının garantisinin verildiği aktarıldı.

        Tahran'dan ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. AA muhabirinin İran Dışişleri Bakanlığına konuyla ilgili sorusuna da şu ana kadar cevap verilmedi.

        İran ile ABD, nisanda nükleer görüşmelere başlamış ve Umman ve İtalya'da 5 tur görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmeler İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmayı kabul etmemesi üzerine zora girse de taraflar 15 Haziran'da Umman'da altıncı tur görüşme için anlaşmıştı.

        Ancak müzakerelerden iki gün önce İsrail, İran'a 13 Haziran'da saldırı başlatmıştı. 12 gün devam eden bir savaşa yol açan bu saldırılar sırasında ABD de 22 Haziran'da İran'ın nükleer tesislerini bombalamıştı. Karşılıklı saldırıların 24 Haziran'da sona ermesinin ardından ABD, İran ile nükleer görüşmelere yeniden başlamak istediğini duyurmuştu. İran hükümeti ise müzakere sırasında saldırı olmayacağına dair garanti talep etmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dev maçın canlı anlatımı ve istatistikleri
        Dev maçın canlı anlatımı ve istatistikleri
        ABD otonom deniz filosu inşa ediyor
        ABD otonom deniz filosu inşa ediyor
        Daltonlar çete lideri iş insanını böyle tehdit etti
        Daltonlar çete lideri iş insanını böyle tehdit etti
        İsrail E1 Projesine onay verdi
        İsrail E1 Projesine onay verdi
        Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber!
        İsrail Gazze kentine yönelik saldırıya başladı
        İsrail Gazze kentine yönelik saldırıya başladı
        Kanlı şaman ayininde tutuklama kararı!
        Kanlı şaman ayininde tutuklama kararı!
        G.Saray'dan Akanji bombası!
        G.Saray'dan Akanji bombası!
        20 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        20 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        'Mini Labubu' açıklandı, şirketin hisseleri uçtu
        'Mini Labubu' açıklandı, şirketin hisseleri uçtu
        'Kişi başı 102 kilo yiyeceği çöpe atıyoruz'
        'Kişi başı 102 kilo yiyeceği çöpe atıyoruz'
        Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler!
        Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler!
        Dünyanın en iyi tuzlu hamur işleri sıralandı
        Dünyanın en iyi tuzlu hamur işleri sıralandı
        Beşiktaş'ta forvet aranıyor!
        Beşiktaş'ta forvet aranıyor!
        Baklava deseni 800 yıl önce de kullanılmış
        Baklava deseni 800 yıl önce de kullanılmış
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Konut satışı bu yıl ilk kez önde
        Konut satışı bu yıl ilk kez önde
        Habertürk Anasayfa