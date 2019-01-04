04 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İran'ın gelecek aylarda fırlatmayı planladığı 3 uzay aracında kullanılan teknolojinin kıtalararası güdümlü füze teknolojisiyle aynı olduğunu savunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Tahran yönetimini sürecin durdurulmaması durumunda daha güçlü ekonomik ve diplomatik yaptırım uygulamakla tehdit etti.
Bakan Pompeo, İran'ın gelecek aylarda fırlatmayı planladığı uzay araçlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Pompeo, İran'ın uzay araçlarının fırlatılması için kullandığı teknolojinin kıtalararası güdümlü füze teknolojisiyle aynı olduğunu ve bunun İran'ın füze programını geliştireceğini savundu.
ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin, İran'ın bu adımını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2231 sayılı kararını ihlal olarak tanımladığını belirten Pompeo, "Rejimin uluslararası güvenliği tehdit etmesine sessiz kalamayız." ifadesini kullandı.
Pompeo, şunları kaydetti:
"İran rejimi, dünyanın en önde gelen terör sponsoru olup Orta Doğu'daki kontrol ettiği gruplara füze ve ilgili teknolojiyi dağıtmakta. ABD, İran'ın uluslararası istikrar ve güvenliği tehlikeye sokan yıkıcı politikalarına sessiz kalmayacaktır. Rejime bu provokatif fırlatmaları yeniden gözden geçirmesini ve daha derin ekonomik ve diplomatik yaptırımlardan kaçınmak için balistik füzelerle ilgili tüm faaliyetleri durdurmalarını tavsiye ediyoruz."
İRAN: TEHDİT TEHDİDİ DOĞURUR!
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran'la ilgili açıklamasını eleştirerek, ülkesinin füze denemesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2231 sayılı kararını ihlal etmediğini savundu.
Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'yi eleştirerek, İran’ın uzay araçları fırlatması ve füze testlerinin BMGK'nın 2231 sayılı kararını ihlal etmediğini belirtti.
Zarif, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"ABD'nin kendisi BMGK'nın 2231 sayılı kararını esastan ihlal etmekte ve bu yüzden kimseye ders verebilecek konumda değil. ABD'ye şunu hatırlatmak isterim: Birincisi, BMGK'nın 1929 sayılı kararı ölüdür. İkincisi de tehdit tehdidi doğurur, medeni olmak ise medeni olmayı."
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