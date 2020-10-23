ABD'den İdlib yakınlarında hava saldırısı

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CENTCOM'dan Binbaşı Beth Riordan tarafından yapılan yazılı açıklamada, "ABD Kuvvetleri, 22 Ekim'de toplantı halinde olan bir grup El Kaide elebaşına saldırı düzenledi." ifadelerini kullanıldı.

Açıklamada, Suriye'deki El Kaide elebaşlarına yönelik saldırının örgütün ABD'ye yönelik tehdit ve saldırı kabiliyetini önemli ölçüde bertaraf ettiği iddia edildi.

Saldırının hedefinde hangi isimlerin olduğu ve bunların saldırıda öldürülüp öldürülmediğine ilişkin herhangi bir ayrıntı verilmedi.